***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli kararı ile- Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin ' Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,- Ek'te pdf olarak verilmiş şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,- Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Söz konusu tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806942BIST