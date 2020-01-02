***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.01.2020 16:41
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli kararı ile
- Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin ' Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
- Ek'te pdf olarak verilmiş şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
- Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Söz konusu tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806942
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
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|Açılış
|: 114.903
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|Önceki Kapanış
|: 114.425
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18:055,9598
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|Önceki Kapanış
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293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7982
|7,8373
|% -0,73
|
|Frank
|6,0991
|6,1358
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5838
|1,5917
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,06
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,04
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|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,05
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