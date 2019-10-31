***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Mehmet Haldun Gedizşener arasındaki Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesinde yer alan ödeme vadeleri, yapılan 31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında, -satışa konu payların tamamının dilediği taktirde Şirketimiz tarafından geri alım hakkı ve ilave ek teminatlar alınmak suretiyle- 01 Temmuz 2020 tarihinde 5.000.000 TL 31 Aralık 2020 tarihinde 6.250.000 TL olarak revize edilmiştir. Ödeme vadesine göre söz konusu tutarlara ticari faiz ilave edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795953BIST