***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 18:45
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Mehmet Haldun Gedizşener arasındaki Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz payların satışına ilişkin 08.03.2018 tarihli pay devir sözleşmesinde yer alan ödeme vadeleri, yapılan 31.10.2019 tarihli ek protokol kapsamında, -satışa konu payların tamamının dilediği taktirde Şirketimiz tarafından geri alım hakkı ve ilave ek teminatlar alınmak suretiyle- 01 Temmuz 2020 tarihinde 5.000.000 TL 31 Aralık 2020 tarihinde 6.250.000 TL olarak revize edilmiştir. Ödeme vadesine göre söz konusu tutarlara ticari faiz ilave edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795953
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0249
|Açılış
|: 5,7170
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
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5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 3,73
|Açılış
|: 277,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3719
|7,4089
|% 0,57
|
|Frank
|5,7697
|5,8044
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5206
|1,5282
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|14,60
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,58
|59,58
|-0,66
|
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