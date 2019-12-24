***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 18:43
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 58.500.000 adet nominal paya karşılık %19,50 oranında iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Enda Enerji Holding A.Ş,
1993 yılında kurulan ENDA tamamı yenilenebilir enerji üretimi yapan ve toplamda 182,55 MW'lık kurulu gücü bulunan 10 santrale sahiptir. 102,5 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy) ile 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla))
Satışlarının %97,4'ünü ABD doları bazlı YEKDEM kapsamında gerçekleşmektedir.
2019 yılı 3. Çeyrek FAVÖK rakamı 31,4 milyon ABD doları olmuştur.
Şirketin 2018 yılında toplam aktifleri 1.804.215.041 TL'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805048
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
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|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9450
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5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5820
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En Düşük
6,5877
18:05286,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,67
|Açılış
|: 286,88
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6862
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,70
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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