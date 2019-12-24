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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 18:43
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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin 58.500.000  adet nominal paya karşılık %19,50  oranında iştiraki olan 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enerji Holding A.Ş.'nin 24.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 
Enda Enerji Holding A.Ş,
1993 yılında kurulan ENDA tamamı yenilenebilir enerji üretimi yapan ve toplamda 182,55 MW'lık kurulu gücü bulunan 10 santrale sahiptir. 102,5 MW kurulu güce sahip 4 adet HES (Çaygören, Akçay, Eğlence-1 ve Eğlence-2) ve 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES (Germiyan, Urla, Alaçatı, Mordoğan, Yaylaköy) ile 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES (Tuzla))
Satışlarının %97,4'ünü ABD doları bazlı YEKDEM kapsamında gerçekleşmektedir.
2019 yılı 3. Çeyrek FAVÖK rakamı 31,4 milyon ABD doları olmuştur.
Şirketin 2018 yılında toplam aktifleri 1.804.215.041 TL'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805048


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INFO 4,60 382.485 % 15,00  
ISBTR 25.300,00 1.011.401 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.339.038 % 14,99  
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Sterlin 7,6862 7,7247 % 0,12  
Frank 6,0438 6,0802 % 0,13  
Riyal 1,5809 1,5888 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 13,73  
Altın Gr. 287 287 2,70  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,34  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,07  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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