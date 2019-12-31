GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.12.2019 18:21
GÜNCEL HABERLER



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 29.835.000,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 20.701.920,00 TRY 48,14 Dolaylı İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806220


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.425
Değişim :  -0,29% |  -329,01
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.312 En Düşük
114.419
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 22,08 139.093.661 % 19,93  
IHGZT 6,81 18.117.627 % 19,89  
IHEVA 3,13 6.730.621 % 15,93  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,13 33.286.103 % 14,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8542 7,8936 % 1,08  
Frank 6,1190 6,1559 % 0,10  
Riyal 1,5815 1,5894 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.520 1.521 5,74  
Altın Gr. 291 291 1,41  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 -0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,00  
B. Petrol 66,33 66,33 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru