***VERUS* *ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 19:12
***VERUS******ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 25.450 m2 büyüklüğündeki sanayi arsasına ilave olarak, yeni imar planı değişikliği sonucunda şirket aktifinde yer alan diğer arazilerimiz gerekli terkler yapıldıktan sonra 128.320 m2 sanayi alanı niteliğindeki arsaya dönüşmüştür. Bu kapsamda şirketimiz aktifinde yer alan sanayi alanı niteliğindeki arsa büyüklüğü toplam 153.770 m2'ye yükselmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 tarihli (bugün) yapılan toplantısında Şirketimiz aktifinde bulunan toplam 153.770 m2 sanayi alanı niteliğindeki arsamızın, mevcut üretim tesislerimiz ile gelecek yıllardaki kapasite artırım ihtiyacı dışında kalan sanayi imarlı arsamızın yaklaşık 110.000 m2'lik bölümünün satılmasına, potansiyel alıcılar ile görüşmek ve satış işlemlerini sonuçlandırmak konusunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795976
BIST
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|Değişim
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|| -223,51
|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3783
|7,4153
|% 0,66
|
|Frank
|5,7722
|5,8070
|% 0,61
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|15,02
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,89
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
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|B. Petrol
|59,45
|59,45
|-0,79
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