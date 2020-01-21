***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2020 09:57
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Prickley International SA tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813673
BIST
10:59121.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -626,36
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:595,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:596,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:59297,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 297,18
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.171.310
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,55
|146.104.649
|% 13,96
|
|GRNYO
|1,31
|28.410.992
|% 11,02
|
|SMART
|12,21
|85.713.482
|% 11,00
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|DAGHL
|4,33
|2.097.997
|% -7,28
|
|THYAO
|14,82
|488.695.855
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|158.988.472
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|90.500.151
|% 3,03
|
|GSDHO
|2,00
|90.043.910
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6847
|7,7232
|% 0,11
|
|Frank
|6,0988
|6,1355
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5746
|1,5825
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,48
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
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