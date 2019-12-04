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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

04.12.2019 09:14
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Verusa Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Verusa Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.08.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Geri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,52 - 17,60 TL fiyat aralığından 257.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusa Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.12.2019 tarihi itibariyle %0,314'e düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 30.567 % 0,04 17,52 % 0,64 83.300,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 32.644 % 0,05 17,53 % 0,59 89.287,62 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 16.789 % 0,02 17,54 % 0,57 46.089,04 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 5.000 % 0,01 17,55 % 0,56 13.775,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 16.000 % 0,02 17,56 % 0,54 44.243,08 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 27.000 % 0,04 17,57 % 0,5 74.930,2 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 50.000 % 0,07 17,58 % 0,43 139.259,63 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 44.000 % 0,06 17,59 % 0,36 122.988,47 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 35.500 % 0,05 17,6 % 0,31 99.584,33 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801655


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 56,70 7.432.444 % 0,00  
GLBMD 1,59 5.834.453 % 0,00  
SISE 5,07 232.203.080 % 0,00  
YKBNK 2,40 87.567.647 % 0,00  
TUCLK 3,62 61.629.411 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4407 7,4780 % -0,04  
Frank 5,7921 5,8270 % -0,04  
Riyal 1,5269 1,5346 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.481 1.481 3,82  
Altın Gr. 273 273 0,51  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,05  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 0,01  
B. Petrol 61,33 61,33 0,51  
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