***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkVerusa Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkVerusa Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi31.08.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGeri alınan Verusa Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,52 - 17,60 TL fiyat aralığından 257.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusa Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.12.2019 tarihi itibariyle %0,314'e düşmüştür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 30.567 % 0,04 17,52 % 0,64 83.300,96 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 32.644 % 0,05 17,53 % 0,59 89.287,62 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 16.789 % 0,02 17,54 % 0,57 46.089,04 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 5.000 % 0,01 17,55 % 0,56 13.775,96 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 16.000 % 0,02 17,56 % 0,54 44.243,08 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 27.000 % 0,04 17,57 % 0,5 74.930,2 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 50.000 % 0,07 17,58 % 0,43 139.259,63 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 44.000 % 0,06 17,59 % 0,36 122.988,47 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03/12/2019 35.500 % 0,05 17,6 % 0,31 99.584,33 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801655BIST