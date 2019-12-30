***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 18:27
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
(İKLİMYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. HAKKINDA)
Şirketimizin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan (%94,40 Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve %5,60 Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.) İklimya Elektrik Üretim A.Ş'nin 30.12.2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında Şirket unvanının ‘'Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'' olarak değiştirilmesine ve şirketin mevcut 41.500.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.500.000 TL nakit artırımla 43.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırımına konu 1.500.000 TL'nin %94,40 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.414.049,61 TL'sinin Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanmasına, kalan 85.950,39 TL'nin %5,60 sermaye payı oranı doğrultusunda Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805930
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9520
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En Düşük
5,9375
18:056,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 6,6440
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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En Düşük
6,6472
18:05289,50
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|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 289,50
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|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7720
|7,8110
|% 0,07
|
|Frank
|6,1141
|6,1509
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5796
|1,5875
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,31
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,15
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem