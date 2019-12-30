***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(İKLİMYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. HAKKINDA)Şirketimizin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan (%94,40 Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve %5,60 Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.) İklimya Elektrik Üretim A.Ş'nin 30.12.2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında Şirket unvanının ‘'Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'' olarak değiştirilmesine ve şirketin mevcut 41.500.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.500.000 TL nakit artırımla 43.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırımına konu 1.500.000 TL'nin %94,40 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.414.049,61 TL'sinin Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanmasına, kalan 85.950,39 TL'nin %5,60 sermaye payı oranı doğrultusunda Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805930BIST