***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 09:18
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Akıncı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup yerine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Kemal Özgür atanacaktır. Sn. Kemal Özgür'ün görev değişikliği ile boşalan "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Özgür Yılmaz, Sn. Özgür Yılmaz'ın görev değişikliği ile boşalan "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu ise "Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü" olarak görev yapan Sn. Serkan Balcı üstlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806026
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|THYAO
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|861.969.287
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|ASELS
|20,76
|475.575.559
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|PETKM
|3,80
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|HALKB
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|ISGYO
|1,74
|209.860.619
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|ISGYO
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|PETKM
|3,80
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|% 1,60
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|KARSN
|1,59
|150.398.610
|% 3,25
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|IHYAY
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|79.276.633
|% 0,97
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|IHLGM
|1,21
|89.353.094
|% -0,82
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
|6,1188
|6,1557
|% 0,10
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|Riyal
|1,5813
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|Alış
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|9,05
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|Altın Gr.
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|1.930
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|Tam
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|6,73
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|Çeyrek
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