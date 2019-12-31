***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Akıncı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup yerine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Kemal Özgür atanacaktır. Sn. Kemal Özgür'ün görev değişikliği ile boşalan "Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Özgür Yılmaz, Sn. Özgür Yılmaz'ın görev değişikliği ile boşalan "Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonunu ise "Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü" olarak görev yapan Sn. Serkan Balcı üstlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806026BIST