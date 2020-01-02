***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 2012 yılından itibaren Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 31 Aralık 2019 tarihinde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sn. Kemal Özgür görevinden ayrılmıştır. Sn. Kemal Özgür'ün görevinden ayrılması ile boşalan Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna vekaleten "Pişirici Cihazlar Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Mehmet Yavuz atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806899BIST