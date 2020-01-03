***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 10:26
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve artan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik yapılan kapasite artışı yatırımlarının finansmanı için, uzun vadeli borçlanma stratejimiz paralelinde Şirketimiz ile AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH. arasında, HERMES garantili, 18.350.000 Avro tutarında, 6 ayda bir eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807253
BIST
14:06113.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -2.541,62
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.381
14:065,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0215
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:066,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:06297,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 4,93
|Açılış
|: 297,56
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,84
|45.345.663
|% 15,66
|
|ARENA
|9,33
|23.750.206
|% 12,68
|
|MEPET
|2,25
|24.646.072
|% 11,94
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|8.649.546
|% 8,84
|
|ERSU
|1,83
|10.340.442
|% -11,17
|
|SILVR
|1,95
|8.834.711
|% -10,55
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,18
|1.282.996.423
|% -4,45
|
|ASELS
|21,18
|643.158.289
|% -1,94
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,79
|426.053.102
|% 0,69
|
|HALKB
|5,98
|380.716.024
|% -2,45
|
|ALBRK
|1,54
|274.387.803
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|233.966.170
|% -4,00
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|KRDMD
|2,63
|341.753.038
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,12
|137.000.014
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7890
|7,8281
|% -0,17
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5883
|1,5963
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|4,93
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|2,84
|
Seans Raporu
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14:18OZBAL
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ERSU, SILVR
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14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de