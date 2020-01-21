***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2020 09:34
***VKFYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKFYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813670
BIST
11:00121.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -721,37
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
11:005,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
11:006,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
11:00297,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 297,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.171.310
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,55
|146.104.649
|% 13,96
|
|GRNYO
|1,31
|28.410.992
|% 11,02
|
|SMART
|12,21
|85.713.482
|% 11,00
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|DAGHL
|4,33
|2.097.997
|% -7,28
|
|THYAO
|14,82
|488.695.855
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|158.988.472
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,70
|150.198.168
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,57
|178.158.382
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|295.428.074
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|90.500.151
|% 3,03
|
|GSDHO
|2,00
|90.043.910
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6857
|7,7242
|% 0,13
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5747
|1,5826
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,65
|
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