***VKFYO* *QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.12.2019 18:41
***VKFYO******QNBFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [QNBFB, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, QNBFB.E ve VKFYO.E paylarında 03/12/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında QNBFB.E ve VKFYO.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 17/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801367
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3719
En Düşük
6,3225
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,12
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4107
|7,4479
|% -0,04
|
|Frank
|5,7664
|5,8012
|% 0,71
|
|Riyal
|1,5263
|1,5339
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-3,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
|
Seans Raporu
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