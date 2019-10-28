***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2019 12:57
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz 30 Eylül 2019 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795226
BIST
16:3698.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -984,16
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:365,7367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:366,3759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:36275,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,24
|Açılış
|: 275,73
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|KLNMA
|46,06
|92.814.205
|% -7,97
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,12
|7.652.221
|% -6,15
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|GARAN
|9,26
|463.140.487
|% -2,22
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|AKBNK
|6,95
|262.952.677
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|IHLGM
|0,72
|101.931.280
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|69.458.743
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|118.127.925
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,01
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.812
|1.858
|-0,84
|
|Yarım
|876
|899
|-0,41
|
|Çeyrek
|439
|449
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,26
|61,26
|-0,33
|