***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2019 11:04
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799326
BIST
14:02106.588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.208,03
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:025,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:026,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:02269,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,62
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|YUNSA
|6,92
|43.499.284
|% 17,69
|
|BTCIM
|3,29
|19.363.051
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,42
|18.311.504
|% 13,49
|
|MIPAZ
|2,20
|40.539.953
|% 12,24
|
|KLGYO
|2,92
|86.139.297
|% -9,03
|
|CRDFA
|1,94
|9.400.904
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.545.571
|% -3,91
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|GARAN
|10,11
|358.854.095
|% 1,61
|
|ASELS
|19,30
|271.556.294
|% 0,94
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,20
|198.996.322
|% -0,89
|
|THYAO
|14,04
|1.142.367.564
|% 2,56
|
|HURGZ
|1,26
|87.027.271
|% 18,87
|
|PETKM
|3,71
|268.145.510
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,37
|162.659.203
|% 1,28
|
|TIRE
|2,30
|132.361.646
|% 10,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4175
|7,4547
|% 0,39
|
|Frank
|5,7737
|5,8085
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5264
|1,5340
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-8,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,80
|
|Yarım
|860
|882
|-6,68
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,11
|