***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 120.184 8.279.117 1.689.292 9.968.409 22.458.874 0 22.458.874Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.445 -6.445 -6.445 -6.445Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.445 -6.445 -6.445 -6.445Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.100.000 5.270.281 120.184 8.272.672 1.689.292 9.961.964 22.452.429 22.452.429Transferler28.577 1.660.715 -1.689.292 -28.577 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345Dönem Karı (Zararı)2.328.345 2.328.345 2.328.345 0 2.328.345Kar Payları-270.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 148.761 9.663.387 2.328.345 11.991.732 24.510.774 0 24.510.774Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.100.000 5.270.281 151.235 9.660.913 2.551.027 12.211.940 24.733.456 0 24.733.456Transferler18 42.007 2.509.020 -2.551.027 -42.007 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548Dönem Karı (Zararı)1.192.548 1.192.548 1.192.548 0 1.192.548Dönem Sonu Bakiyeler7.100.000 5.270.281 193.242 12.169.933 1.192.548 13.362.481 25.926.004 0 25.926.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-403.377 572.422Dönem Karı (Zararı)1.192.548 2.328.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.192.548 2.328.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.931.865 -2.459.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 753.858 644.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.795 628Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.795 628Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.648 31.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 12.648 31.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-152.789 -226.929Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -407.756 -263.596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 205.340 222.828Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 325.497 153.010Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -275.870 -339.171Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.133.512 -3.153.419Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -1.133.512 -3.153.419Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 507.352 1.091.002Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -65.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -65.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 -1.913.627 -781.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler599.807 1.216.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.341 -125.665İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)50.341 -125.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.364 197İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.364 197Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-767.304 -115.131Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.656.862 -1.310.242Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.029.147 -352.022Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.647.312 1.976.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.647.292 1.973.451Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-864 193.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.692 -85.937İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.825 -86.375İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.867 438Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.189 16.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.373.192 1.019.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.373.192 1.019.710Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-139.510 1.085.196Vergi İadeleri (Ödemeleri)-263.867 -512.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI747.728 805.374Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 65.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 65.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.126.537 -1.023.644Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.126.537 -1.023.644Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.466.509 1.507.835Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -7.413Alınan Faiz23 407.756 263.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-668.312 -544.715Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.700.697 2.349.405Kredilerden Nakit Girişleri1.700.697 2.349.405Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.123.850 -2.331.688Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.123.850 -2.331.688Ödenen Temettüler18 0 -270.000Ödenen Faiz-245.159 -292.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-323.961 833.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-323.961 833.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 686.252 2.055.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 362.291 2.888.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri31 362.291 686.252Ticari Alacaklar2.203.308 2.234.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.203.308 2.234.429Diğer Alacaklar55.206 17.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 55.206 17.059Stoklar7 3.911.166 3.143.862Canlı Varlıklar8 2.240.980 2.787.410Peşin Ödenmiş Giderler902.377 187.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 902.377 187.754Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 59.112 191.611Diğer Dönen Varlıklar1.999.146 1.267.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 1.999.146 1.267.100ARA TOPLAM11.733.586 10.515.477TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.733.586 10.515.477DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.704 1.487İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.704 1.487Canlı Varlıklar8 20.166.031 18.295.736Maddi Duran Varlıklar10 10.998.601 10.625.473Arazi ve Arsalar2.060.240 2.060.240Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri303.397 188.653Binalar5.544.167 5.431.547Tesis, Makine ve Cihazlar2.144.370 1.812.935Taşıtlar695.068 865.560Mobilya ve Demirbaşlar248.869 264.048Diğer Maddi Duran Varlıklar2.490 2.490Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 553 1.002Bilgisayar Yazılımları553 1.002Peşin Ödenmiş Giderler398.024 83.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 398.024 83.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.565.913 29.007.198TOPLAM VARLIKLAR43.299.499 39.522.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar155.973 136.776İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar155.973 136.776Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar26 155.973 136.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.167.582 2.189.178İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.167.582 2.189.178Banka Kredileri26 2.167.582 2.189.178Ticari Borçlar9.660.615 6.950.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-5 45.548 45.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.615.067 6.904.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 169.298 170.162Diğer Borçlar192.693 161.001İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 182.299 152.474İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.394 8.527Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.140 12.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.140 12.286Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 26.801Kısa Vadeli Karşılıklar105.716 93.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 105.716 93.068ARA TOPLAM12.459.017 9.739.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.459.017 9.739.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.572.394 2.032.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.572.394 2.032.967Banka Kredileri26 1.572.394 2.032.967Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 4.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 4.043Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.342.084 3.012.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.914.478 5.049.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.373.495 14.789.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.926.004 24.733.456Ödenmiş Sermaye18 7.100.000 7.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 5.270.281 5.270.281Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler193.242 151.235Yasal Yedekler18 193.242 151.235Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 12.169.933 9.660.913Net Dönem Karı veya Zararı1.192.548 2.551.027Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.926.004 24.733.456TOPLAM KAYNAKLAR43.299.499 39.522.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 21.246.362 17.034.537 7.021.117 4.992.649Satışların Maliyeti19 -17.239.919 -14.186.647 -5.271.014 -5.115.110TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.006.443 2.847.890 1.750.103 -122.461Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları19 1.133.512 3.153.419 -163.276 334.417BRÜT KAR (ZARAR)5.139.955 6.001.309 1.586.827 211.956Genel Yönetim Giderleri20 -2.106.496 -1.734.592 -683.932 -586.377Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.525.272 1.326.439 247.229 511.989Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -411.651 -215.251 -8.820 -33.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.147.080 5.377.905 1.141.304 103.705Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 15.186 72.326 249 3.588Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2.664.398 -2.071.964 -659.951 -839.467FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.497.868 3.378.267 481.602 -732.174Finansman Gelirleri23 407.756 264.203 119.895 127.228Finansman Giderleri23 -205.724 -223.123 -77.351 -80.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.699.900 3.419.347 524.146 -685.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-507.352 -1.091.002 -114.323 125.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -177.954 -259.610 39.767 157.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -329.398 -831.392 -154.090 -32.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833DÖNEM KARI (ZARARI)1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) ? 25 0,16796451 0,32793592 0,05772155 -0,07884972Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.192.548 2.328.345 409.823 -559.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798158BIST