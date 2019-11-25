***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 12:41
***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 25.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1- Şirketimizin 1.980 olan büyükbaş hayvan kapasitesinin, 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağı yapılarak kapasitenin 2.340 adete çıkartılması,
2- Bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda tadilat yapılarak genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi, bu sayede sağmal hayvan kapasitesinin 120 baş arttılması,
konularına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, yatırımla ilgili izin ve kredi temini konularında gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800283
BIST
14:21106.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -566,55
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:215,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:216,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:21269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.455.559
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.121
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|7.793.925
|% 14,67
|
|MRSHL
|44,90
|34.192.990
|% 13,04
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,31
|4.843.016
|% -5,69
|
|AKENR
|0,90
|20.312.399
|% -5,26
|
|RYGYO
|2,38
|2.290.277
|% -5,18
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|GARAN
|9,98
|361.252.748
|% -1,38
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.188.537
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.611.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3777
|7,4147
|% 0,89
|
|Frank
|5,7361
|5,7706
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
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14:33
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TKURU, TUCLK, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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