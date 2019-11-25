***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 25.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1- Şirketimizin 1.980 olan büyükbaş hayvan kapasitesinin, 360 baş kapasiteli genç hayvan barınağı yapılarak kapasitenin 2.340 adete çıkartılması,2- Bir tarafı sağmal barınağı, diğer tarafı genç hayvan barınağı olarak kullanılan yapıda tadilat yapılarak genç hayvan barınağı olarak kullanılan tarafın tamamen sağmal barınağına çevrilmesi, bu sayede sağmal hayvan kapasitesinin 120 baş arttılması,konularına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, yatırımla ilgili izin ve kredi temini konularında gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800283BIST