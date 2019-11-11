***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler2.745.325 2.745.325 2.745.325Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 69.349.999 -69.349.999 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)40.976.760 40.976.760 40.976.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-301.484 -1.005.198 -1.306.682 -1.306.682Sermaye Arttırımı20 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.405.068 6.669.928 -6.669.928 -3.405.068 -3.405.068Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 79.374.196 -3.897.745 -1.313.115 19.459.242 4.241.755 40.976.760 274.153.756 274.153.756Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-679.723 -679.723 -679.723Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0Dönem Karı (Zararı)67.087.373 67.087.373 67.087.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-306.614 -198.098 -504.712 -504.712Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -3.012.029 -1.026.635 23.520.345 72.400.533 67.087.373 373.206.446 373.206.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.157.338 10.331.056Dönem Karı (Zararı)67.087.373 40.976.760Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.087.373 40.976.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.539.929 25.296.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 22.888.313 18.262.281Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler625.317 -735.262Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 625.317 -735.262Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.330.424 3.694.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.330.424 2.194.150Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 1.500.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.254.687 1.013.026Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeleraklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-25 10.124.386 7.933.562Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-24 -11.251.073 -9.024.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.492Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -6.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 20.441.188 3.068.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.383.604 -60.705.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.669.814 -36.393.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 2.006.757 -3.305.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -15.676.571 -33.088.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-182.196 205.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -182.196 205.051Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -51.257.269 -54.183.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 5.676.023 -21.477.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.218.202 21.177.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.218.202 21.177.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 3.249.234 6.422.447Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 161.041 -1.214.938İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)161.041 -1.214.938Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 17.433.616 3.763.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.576.037 20.996.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -7.251.919 6.264.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -12.324.118 14.732.289Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.243.698 5.567.921Ödenen Faiz21.897.515 14.753.933Alınan Faiz-553.830 -71.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -14.430.045 -9.919.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.946.080 -55.089.291Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 -290.000 240.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 18.882.595 7.456.538Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.882.595 6.768.767Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 687.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -65.538.675 -66.011.673Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.998.276 -51.935.702Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.540.399 -14.075.971Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 0 3.225.587İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 3.225.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.112.415 88.728.975İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.405.068İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -3.405.068Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri64.129.925 146.316.881Kredilerden Nakit Girişleri14 64.129.925 146.316.881Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.898.655 -39.500.583Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -55.672.351 -39.398.177Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -226.304 -102.406Ödenen Faiz29 -21.897.515 -14.753.933Alınan Faiz28 553.830 71.678YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-901.157 43.970.740Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -198.098 -1.005.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -1.099.255 42.965.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.079.474 34.502.481DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.980.219 77.468.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo N 4 62.980.219 64.079.474Finansal Yatırımlar956 956Diğer Finansal Yatırımlar10 956 956Ticari Alacaklar139.073.912 114.778.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 4.331.241 6.337.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 134.742.671 108.440.344Diğer Alacaklar354.216 231.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 354.216 231.557Stoklar8 202.801.527 151.544.258Peşin Ödenmiş Giderler46.116.100 45.465.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 46.116.100 45.465.500Diğer Dönen Varlıklar8.104.172 852.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 8.104.172 852.253ARA TOPLAM459.431.102 376.952.340TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR459.431.102 376.952.340DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.000 1.000Diğer Finansal Yatırımlar10 1.000 1.000Diğer Alacaklar815.591 756.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 815.591 756.054Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.912.563 11.704.256Maddi Duran Varlıklar305.189.257 283.102.633Arazi ve Arsalar12 54.437.517 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 29.050 31.459Binalar12 105.132.651 93.961.494Tesis, Makine ve Cihazlar12 77.975.479 69.101.107Taşıtlar12 2.481.274 3.231.913Mobilya ve Demirbaşlar12 36.696.373 32.924.788Özel Maliyetler12 28.139.440 18.667.718Yapılmakta Olan Yatırımlar12 297.473 10.746.637Kullanım Hakkı Varlıkları12 55.642.126Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.642.605 17.879.769Diğer Haklar13 51.646 54.961Patentler13 5.653.502 3.735.817Markalar13 10.403.230 10.200.364Lisanslar13 1.792.376 2.076.468Bilgisayar Yazılımları13 1.741.851 1.812.159Peşin Ödenmiş Giderler7.196.478 13.523.101İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 7.196.478 13.523.101Ertelenmiş Vergi Varlığı30 13.815.248 7.972.430TOPLAM DURAN VARLIKLAR414.214.868 334.939.243TOPLAM VARLIKLAR873.645.970 711.891.583KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar107.692.635 38.497.602İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.692.635 38.497.602Banka Kredileri14 85.389.089 38.497.602Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 22.303.546 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 48.216.738 45.058.190İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.216.738 45.058.190Banka Kredileri14 48.216.738 45.058.190Ticari Borçlar130.230.070 125.323.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 130.230.070 125.323.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 15.090.889 11.535.041Diğer Borçlar306.736 145.695İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 110.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 196.736 145.695Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.148.732 13.715.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 31.148.732 13.715.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 6.589.388 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.777.197 2.887.598Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.777.197 2.887.598Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.547.105 16.760.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.547.105 16.760.822ARA TOPLAM346.599.490 253.923.950TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346.599.490 253.923.950UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar118.204.836 123.303.647İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.233.846 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 36.233.846 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.970.990 123.303.647Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 81.970.990 123.303.647Uzun Vadeli Karşılıklar13.414.382 11.083.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 13.414.382 11.083.958Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 22.220.816 16.276.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.840.034 150.664.125TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER500.439.524 404.588.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.206.446 307.303.508Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -14.486.269 -14.486.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.912.167 76.218.781Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)75.912.167 76.218.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -3.012.029 -2.705.415Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.026.635 -828.537Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.026.635 -828.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.520.345 19.459.242Yasal Yedekler20 23.520.345 19.459.242Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 72.400.533 1.502.178Net Dönem Karı veya Zararı67.087.373 75.639.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.206.446 307.303.508TOPLAM KAYNAKLAR873.645.970 711.891.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 839.506.211 671.322.075 283.425.315 244.768.379Satışların Maliyeti21 -495.146.662 -387.413.937 -167.203.438 -145.932.763TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)344.359.549 283.908.138 116.221.877 98.835.616BRÜT KAR (ZARAR)344.359.549 283.908.138 116.221.877 98.835.616Genel Yönetim Giderleri23 -42.651.676 -31.614.575 -16.319.585 -9.830.114Pazarlama Giderleri23 -197.111.991 -168.129.437 -69.548.534 -54.197.552Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -4.876.222 -3.257.630 -1.637.607 -1.149.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 64.295.896 39.627.895 16.700.237 16.544.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -51.033.428 -33.493.292 -17.231.120 -11.944.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.982.128 87.041.099 28.185.268 38.257.746Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 500.466 489.418 331.209 158.497Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 0 -22.727 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)113.482.594 87.507.790 28.516.477 38.416.243Finansman Gelirleri28 -31.165.127 -56.138.623 1.929.427 -37.953.917Finansman Giderleri29 5.211.094 12.751.608 1.097.872 10.589.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.528.561 44.120.775 31.543.776 11.052.245Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.441.188 -3.144.015 -6.689.174 4.272.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -20.263.057 -4.194.031 -6.599.116 3.391.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -178.131 1.050.016 -90.058 881.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688DÖNEM KARI (ZARARI)67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-306.614 -301.484 -28.678 -363.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -383.267 -376.855 -35.847 -454.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler76.653 75.371 7.169 90.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 76.653 75.371 7.169 90.917Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-198.098 -1.005.198 178.408 -547.183Yabancı Para Çevrim Farkları-198.098 -1.005.198 178.408 -547.183DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-504.712 -1.306.682 149.730 -910.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.582.661 39.670.078 25.004.332 14.413.837Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları66.582.661 39.670.078 25.004.332 14.413.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798372BIST