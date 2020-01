***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Telefon FaksMeclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 02123345092 02123345097Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 02123345229Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKorhan Aklar YK Üyesi 20.09.2019 02123345092 aklark@tskb.com.tr - -Necla Turan YK Üyesi 20.09.2019 02123345229 turann@tskb.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Varlık Kiralama ŞirketiŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 150000 TRY 100 - İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 150000 TRY 100TOPLAM TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKORHAN AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. AvukatMERAL MURATHAN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür YardımcısıNECLA TURAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. MüdürZEKİ DAVUT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür YardımcısıAYSEL ÖLÇEN AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Avukathttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814685BIST