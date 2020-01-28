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***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.01.2020 10:10
GÜNCEL HABERLER


Telefon Faks
Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 02123345092 02123345097
Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 02123345229

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Korhan Aklar YK Üyesi 20.09.2019 02123345092 aklark@tskb.com.tr - -
Necla Turan YK Üyesi 20.09.2019 02123345229 turann@tskb.com.tr - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Varlık Kiralama Şirketi

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 150000 TRY 100 - İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 150000 TRY 100
TOPLAM TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat
MERAL MURATHAN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
NECLA TURAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Müdür
ZEKİ DAVUT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814685


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NIBAS 6,30 94.500 % 13,11  
KLGYO 4,58 141.097.420 % 12,25  
GRNYO 1,67 35.089.277 % 10,60  
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Sterlin 7,7102 7,7488 % -0,35  
Frank 6,0974 6,1341 % -0,17  
Riyal 1,5783 1,5862 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 -3,69  
Altın Gr. 301 301 -1,22  
Cumhuriyet 2.001 2.032 25,00  
Tam 1.995 2.045 19,57  
Yarım 964 989 9,46  
Çeyrek 484 495 4,73  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 -0,07  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,03  
B. Petrol 58,49 58,49 -0,09  
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