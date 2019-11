***YAYLA******CEMAS******ESCOM******TDGYO******GARFA******OSTIM******MTRYO******DGGYO******TSPOR******BOSSA******BJKAS******MEMSA******ARCLK******TKNSA******ARSAN******KLGYO******INTEM******NIBAS******KUYAS******BRMEN******AVGYO******ISGYO******ISGSY******KRDMD******DOHOL******YGGYO******CLEBI******AKGUV******HLGYO******FORMT******DESPC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKGUV, ARCLK, ARSAN, AVGYO, BJKAS, BRMEN, BOSSA, CLEBI, CEMAS, DESPC, DOHOL, DGGYO, ESCOM, FORMT, GARFA, HLGYO, INTEM, ISGYO, ISGSY, KRDMD, KLGYO, KUYAS, MEMSA, MTRYO, NIBAS, OSTIM, TKNSA, TSPOR, TDGYO, YAYLA, YGGYOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKDENIZ GÜVENLIK HIZMETLERI A.S. TREAKGH00018 AKGUV E 0,353 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ARÇELIK A.S. TRAARCLK91H5 ARCLK E 0,390 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. TRAARSAN91B1 ARSAN E 10,200 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAAVRSY91Q2 AVGYO E 161.692,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRABJKAS91X6 BJKAS E 309.029,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. TRABRMEN91B4 BRMEN E 150.100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. TRABOSSA91B5 BOSSA E 8,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇELEBI HAVA SERVISI A.S. TRACLEBI91M5 CLEBI E 2,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 32.811,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. TREDSPC00017 DESPC E 66.037,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 11,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAOSGYO91Q1 DGGYO E 46.308,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. TRAESCOM91U8 ESCOM E 132,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 0,566 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GARANTI FAKTORING A.S. TRAAKFIN91P6 GARFA E 2,013 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHLGY00016 HLGYO E 0,336 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. TRAINTEM91I0 INTEM E 580,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 0,563 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 3,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 0,170 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREKGYO00014 KLGYO E 50.540,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 77.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MENSA SINAI TICARET VE MALI YATIRIMLAR A.S. TRAMNSME91B9 MEMSA E 267,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAECBYO91Q7 MTRYO E 598.695,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. TREOSTM00015 OSTIM E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET A.S. TRETKNO00010 TKNSA E 4,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TRETRBZ00016 TSPOR E 77.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETGYO00023 TDGYO E 9.696,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YAYLA ENERJI ÜRETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S. TREYAYL00014 YAYLA E 21.077,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREYGMI00012 YGGYO E 26,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.