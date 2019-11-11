***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407Transferler-9.448.166 9.448.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.143.161 -67.564 3.220 -4.587.441 13.491.376 13.491.376Dönem Karı (Zararı)-4.587.441 -4.587.441 -4.587.441Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.143.161 -67.564 3.220 18.078.817 18.078.817Sermaye Arttırımı14.962.500 44.225 15.006.725 15.006.725Dönem Sonu Bakiyeler24.937.500 11.947.636 31.827.416 -109.927 250.287 -8.275.963 -4.587.441 55.989.508 55.989.508Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -2.287 12.878.557 12.601.243 12.601.243Dönem Karı (Zararı)12.878.557 12.878.557 12.878.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -2.287 -277.314 -277.314Sermaye Arttırımı24.937.500 -24.937.500 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 23.467 250.287 -23.580.693 -2.701.201 67.366.885 67.366.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.621.240 4.148.735İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları16.006.407 21.285.950Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[4,6,25] 15.055.603 13.818.547Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[4,6,25] 950.804 7.467.403İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-15.881.026 -15.744.472Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[4,6,25] -14.706.407 -18.698.924Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[4,6,25] -17.038 3.548.335İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[4,7,25] -1.157.581 -593.883Faaliyetlerden Net Nakit Akışları125.381 5.541.478Ödenen Faiz[27] -1.844.111 -503.700Alınan Faiz[27] 901.421 73.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] 516.422 258.676Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.320.353 -1.221.676YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-326.796 -14.856.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.824.389 45.349Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13,26] 2.824.389 45.349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.151.185 -14.901.409Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13,26] -3.151.185 -14.901.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.896.730 10.431.018Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.225Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 0 44.225Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.026.318 266.113Kredilerden Nakit Girişleri[5] 3.026.318 266.113Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.787.381 -3.809.062Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -4.746.120 -3.476.891Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -41.261 -332.171İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[6,7] -135.667 -1.032.758Alınan Faiz0 14.962.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.844.766 -276.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.844.766 -276.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 11.936.815 451.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 7.092.049 175.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 7.092.049 11.936.815Ticari Alacaklar[6] 4.288.258 3.802.751İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11.069 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.277.189 3.802.751Diğer Alacaklar[7] 1.901.829 1.557.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.245.270 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar656.559 1.557.883Stoklar[8] 240.116 447.024Peşin Ödenmiş Giderler[9] 565.189 503.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler565.189 503.892Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 712.169 1.228.591Diğer Dönen Varlıklar[11] 470.087 1.116.768İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar470.087 1.116.768ARA TOPLAM15.269.697 20.593.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.269.697 20.593.724DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 675.815 773.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 181.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar675.815 591.745Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 3.212.295 3.159.086Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 39.563.678 26.520.780Maddi Duran Varlıklar[13] 49.761.009 67.684.128Arazi ve Arsalar6.200.000 22.800.000Binalar37.110.017 37.681.609Tesis, Makine ve Cihazlar1.457.211 1.696.508Taşıtlar827.461 1.043.712Mobilya ve Demirbaşlar1.716.320 2.012.299Yapılmakta Olan Yatırımlar2.450.000 2.450.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.212.797 98.137.481TOPLAM VARLIKLAR108.482.494 118.731.205KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 0 4.746.120İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 0 4.746.120Banka Kredileri0 4.746.120Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.461.262 6.799.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 8.461.262 6.799.022Banka Kredileri8.461.262 6.799.022Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 1.791.446 4.008.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.791.446 4.008.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 177.651 246.273Diğer Borçlar[7] 93.790 1.175.327İlişkili Taraflara Diğer Borçlar78.874 203.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.916 972.074Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 397.809 1.084.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 397.809 1.084.521Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 304.741 304.741Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar304.741 304.741Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 139.174 381.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.174 381.496ARA TOPLAM11.365.873 18.746.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.365.873 18.746.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 23.795.850 22.473.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 23.795.850 22.473.033Banka Kredileri23.795.850 22.473.033Diğer Borçlar[7] 1.241.953 2.164.677İlişkili Taraflara Diğer Borçlar530.447 1.626.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar711.506 537.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 138.424 95.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 138.424 95.709Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 4.573.509 5.181.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.749.736 29.914.421TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.115.609 48.660.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.366.885 70.070.372Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 24.937.500Sermaye Avansı[18] 0 24.937.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.575.857 31.853.169Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 31.575.857 31.853.169Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.552.390 31.827.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.467 25.753Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287 250.287Yasal Yedekler[21] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -23.580.694 -8.275.962Net Dönem Karı veya Zararı-2.701.201 -15.579.758TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.366.885 70.070.372TOPLAM KAYNAKLAR108.482.494 118.731.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 15.541.110 19.634.345 4.848.488 6.511.690Satışların Maliyeti[23] -14.256.927 -15.293.206 -4.569.149 -3.776.768TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.284.183 4.341.139 279.339 2.734.922BRÜT KAR (ZARAR)1.284.183 4.341.139 279.339 2.734.922Genel Yönetim Giderleri[24] -1.157.581 -593.883 -260.902 -161.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 974.022 7.490.106 327.188 319.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -50.497 -9.072.372 -7.050 -3.321.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.050.127 2.164.990 338.575 -428.484Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 47.133 32.627 68 16.939Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -3.509.580 -9.429.393 -497.710 -4.613.704Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[26] 53.209 418.048 -1.848 86.700FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.359.111 -6.813.728 -160.915 -4.938.549Finansman Gelirleri[27] 901.421 73.957 183.841 -845.114Finansman Giderleri[27] -1.850.433 -509.694 -1.085.895 -460.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.308.123 -7.249.465 -1.062.969 -6.244.442Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri606.922 2.662.024 741.620 1.973.461Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[28] 606.922 2.662.024 741.620 1.973.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981DÖNEM KARI (ZARARI)-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.701.201 -4.587.441 -321.349 -4.270.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,05000000 -0,46000000 -0,01000000 -0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.286 18.078.817 -5.130 -60.934Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[13] 22.682.976 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -2.857 -86.620 -6.412 -78.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler571 -4.517.539 1.282 17.399Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-4.517.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[19] 571 1.282 17.399Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.286 18.078.817 -5.130 -60.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.703.487 13.491.376 -326.479 -4.331.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.703.487 13.491.376 -326.479 -4.331.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798150BIST