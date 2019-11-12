***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2019 15:54
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798465
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.018.660
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|48.596.531
|% 14,93
|
|KLNMA
|39,44
|2.273.361
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|SELEC
|5,53
|13.995.006
|% -6,27
|
|YATAS
|5,93
|34.573.297
|% -6,02
|
|GEREL
|2,29
|23.346.236
|% -5,37
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|PGSUS
|71,30
|642.433.006
|% 7,87
|
|ASELS
|19,09
|384.037.247
|% 1,65
|
|GARAN
|9,85
|312.900.627
|% 0,82
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,41
|73.089.581
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.367.668
|% 19,83
|
|THYAO
|13,36
|1.948.138.537
|% 2,85
|
|CEMAS
|1,20
|113.301.198
|% 9,09
|
|PETKM
|3,70
|282.826.144
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3881
|7,4251
|% -0,14
|
|Frank
|5,7774
|5,8122
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,43
|62,43
|0,25
|