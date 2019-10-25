***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
25.10.2019 15:51
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
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Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Klinker Üretim Hattının Durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa Koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.10.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyecektir
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 24/10/2019 tarih 2019/25 nolu toplantısında piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 3(üç) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stoklarımız, çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794794
BIST