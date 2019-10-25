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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

25.10.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER

***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
-
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Klinker Üretim Hattının Durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa Koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.10.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyecektir
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 24/10/2019 tarih 2019/25  nolu toplantısında piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 3(üç) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stoklarımız, çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim  ve satışlarımız etkilenmeyecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794794


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KLMSN 11,79 16.812.671 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
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Frank 5,7790 5,8138 % -0,15  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 8,80  
Altın Gr. 280 280 1,18  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 18,27 18,29 0,45  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,07  
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