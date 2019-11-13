***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.04.2019 tarihinde, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilgili izin evrakında tespit edilen bazı eksiklikler dolayısıyla şirketimizin patlayıcı izinleri geçici olarak durdurulduğu ve konunun araştırılması için ilgili mercilere başvurulduğu hakkında kamuoyu açıklaması gerçekleştirilmişti.Söz konusu soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve patlayıcı ruhsatımızın şirketimize iade edildiği hususlarını kamuoyuna bildiririz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798683BIST