***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 15:39
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.04.2019 tarihinde, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilgili izin evrakında tespit edilen bazı eksiklikler dolayısıyla şirketimizin patlayıcı izinleri geçici olarak durdurulduğu ve konunun araştırılması için ilgili mercilere başvurulduğu hakkında kamuoyu açıklaması gerçekleştirilmişti.
Söz konusu soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve patlayıcı ruhsatımızın şirketimize iade edildiği hususlarını kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798683
BIST
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|THYAO
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|CEMAS
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|87.899.409
|% -6,50
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|217.907.233
|% -0,27
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|% -0,49
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|Alış
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|Altın Ons
|1.465
|1.465
|6,44
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|Altın Gr.
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|271
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|1.827
|6,00
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|1.789
|1.834
|2,18
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|865
|887
|1,05
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|Çeyrek
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|443
|0,53
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|Gümüş.Ons
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|16,93
|0,10
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