***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 15:17
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile T.Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı, ÇEİS'in, T.Çimse-İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da Hotel Çimse'de (Özveren Sk. N19 Maltepe/Ankara) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804787
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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|QNBFL
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|INFO
|4,00
|3.433
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|
|UZERB
|2,72
|134.110
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|KRSTL
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|95.252.154
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|EUKYO
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|2.271.733
|% -6,25
|
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|% -6,09
|
|IPEKE
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|1.224.800.242
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|
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|
|THYAO
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|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
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|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
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|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
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|% 2,50
|
|EKGYO
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|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|7,7075
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|
|Frank
|6,0381
|6,0745
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|
|Riyal
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|% 0,11
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.484
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|6,52
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
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|17,43
|0,24
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|Gümüş Gr.
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