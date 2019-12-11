YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2019 17:30
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RÜYAN SOYDAN 10820 TRY 18,03
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 4800 TRY 8,00
ZEKERİYA ÇELİK 4800 TRY 8,00
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERASLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HÜSEYİN ÇAVUŞ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,20
|Açılış
|: 274,63
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6318
|7,6701
|% -0,04
|
|Frank
|5,8664
|5,9018
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5439
|1,5517
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,56
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-1,00
|