GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2019 17:30
GÜNCEL HABERLER



YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RÜYAN SOYDAN 10820 TRY 18,03
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 4800 TRY 8,00
ZEKERİYA ÇELİK 4800 TRY 8,00
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERASLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HÜSEYİN ÇAVUŞ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.922
Değişim :  -0,08% |  -89,77
Açılış :  108.031  
Önceki Kapanış :  108.011  
En Yüksek
108.218 En Düşük
107.465
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,78 18.929.796 % 20,00  
PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6318 7,6701 % -0,04  
Frank 5,8664 5,9018 % -0,16  
Riyal 1,5439 1,5517 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 5,56  
Altın Gr. 275 275 1,13  
Cumhuriyet 1.816 1.844 0,00  
Tam 1.809 1.854 1,37  
Yarım 874 897 0,67  
Çeyrek 438 448 0,33  
Gümüş.Ons 16,79 16,82 0,13  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,03  
B. Petrol 63,34 63,34 -1,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru