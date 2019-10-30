***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -301.646 -390.481 -49.196 -127.622Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 774 323.054 2.323 253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.415 -2.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-300.872 -79.842 -46.873 -129.763Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.928 3.118 3.928 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-296.944 -76.724 -42.945 -129.763Finansman Gelirleri33 12.511 155.221 3 0Finansman Giderleri33 -31 -5.412 -7 -13SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-284.464 73.085 -42.949 -129.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.356 1.868.901 0 527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -18.356 1.868.901 527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-302.820 1.941.986 -42.949 -129.249DÖNEM KARI (ZARARI)-302.820 1.941.986 -42.949 -129.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-302.820 1.941.986 -42.949 -129.249Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,04490000 0,28770000 -0,00640000 -0,01910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.776 2.647Dönem Karı (Zararı)-302.820 1.941.986Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-302.820 1.941.986Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.071 -2.334.508Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.511 -155.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -12.511 -155.221Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-774 12.415Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -774 12.415Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 18.356 -1.868.901İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler31 -322.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler289.014 28.345.250Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7,27 3.023.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.504.212 -6.387.269İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 13.504.212 -6.387.269Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.259 99Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 9.485 12.953Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 55.196 39.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.243.336 31.629.223İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -13.249.324 31.629.021İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 5.988 202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.284 27.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -33.284 27.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.735 27.952.728Alınan Temettüler11.894.698Alınan Faiz12.511 155.221İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -40.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.776 2.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.776 2.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.118 3.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.894 6.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.894 6.118Finansal Yatırımlar7 20.489 19.715Diğer Alacaklar11 261 13.504.473İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 13.504.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 261Peşin Ödenmiş Giderler15 3.556 297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 261Diğer Dönen Varlıklar26 46.263 12.718ARA TOPLAM80.463 13.543.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.463 13.543.582DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 274.029.640 274.029.640TOPLAM DURAN VARLIKLAR274.029.640 274.029.640TOPLAM VARLIKLAR274.110.103 287.573.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 74.704 65.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 29.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 45.562 65.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 131.065 75.869Diğer Borçlar11 35.816.761 49.060.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 35.678.904 48.928.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 137.857 131.869ARA TOPLAM36.022.530 49.201.185TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.022.530 49.201.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 44.540.928 44.522.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.540.928 44.522.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.563.458 93.723.757ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 193.546.645 193.849.465Ödenmiş Sermaye6.750.000 6.750.000Sermaye Düzeltme Farkları417.932 417.932Geri Alınmış Paylar (-)-700.240 -700.240Paylara İlişkin Primler (İskontolar)171.022 171.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)821.910 821.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.690 5.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları186.383.151 242.562.206Net Dönem Karı veya Zararı-302.820 -56.179.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR193.546.645 193.849.465TOPLAM KAYNAKLAR274.110.103 287.573.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 171.022 821.910 2.051.080 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 250.728.760Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.051.080 2.051.080Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler27 -2.051.080 2.051.080Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.750.000 417.932 171.022 821.910 5.690 35.603.502 206.958.704 250.728.760 250.728.760Transferler27 206.958.704 -206.958.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.941.986 1.941.986 1.941.986Dönem Karı (Zararı)27 1.941.986 1.941.986 1.941.986Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-700.240 -700.240 -700.240Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 1.941.986 251.970.506 251.970.506Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465Transferler27 -56.179.055 56.179.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-302.820 -302.820 -302.820Dönem Karı (Zararı)27 -302.820 -302.820 -302.820Dönem Sonu Bakiyeler27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 186.383.151 -302.820 193.546.645 193.546.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -302.820 1.941.986 -42.949 -129.249DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-302.820 1.941.986 -42.949 -129.249Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-302.820 1.941.986 -42.949 -129.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795479BIST