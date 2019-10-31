***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurulu 28.11.2019 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:15 Cevizlibağ - Zeytinburnu - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yeşil Yatırım 2018 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Yeşil Yatırım 2018 GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, 28.11.2019 Perşembe günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,Olağan Genel Kurul'un yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5.TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7.Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,9.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,11.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15.Dilekler ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795845BIST