***YGGYO* *PAGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2019 10:25
***YGGYO******PAGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.11.2019 tarihinde
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. payları ile ilgili olarak 367.370 TL nominal değerli payın satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Şirketimizin
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş.
sermayesindeki payı 29.11.2019 tarihi itibarıyla %4,94'e düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/11/2019 367.370 367.370 4.661.036 4.293.666 % 5,36 % 5,36 % 4,94 % 4,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801110
BIST
12:45107.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 356,41
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:455,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:456,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:45272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|69.016.119
|% 14,16
|
|ALCAR
|54,75
|11.783.393
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,03
|16.953.411
|% -5,58
|
|VAKFN
|2,13
|26.599.748
|% -4,05
|
|AYCES
|8,32
|2.162.935
|% -3,26
|
|THYAO
|13,66
|493.110.150
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|195.650.505
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|ASELS
|18,91
|167.364.336
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.994.595
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.085.097
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|116.104.757
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.238.297
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4681
|7,5055
|% 0,33
|
|Frank
|5,7843
|5,8191
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,87
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|