***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2019 18:28
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 169.828.893 157.226.657 59.142.486 54.461.624
Satışların Maliyeti
16 -37.079.751 -29.300.496 -15.070.229 -9.827.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.749.142 127.926.161 44.072.257 44.634.385
BRÜT KAR (ZARAR)
132.749.142 127.926.161 44.072.257 44.634.385
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.540.159 -3.363.071 -1.405.305 -1.131.585
Pazarlama Giderleri
-170.033 -159.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.747.464 17.232.869 2.127.095 9.158.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.978.631 -6.799.311 -1.961.498 -4.625.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.807.783 134.996.648 42.673.224 48.035.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 51.001.468 24.297.542 15.260.369 9.095.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.978.726 245.899 -2.290.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.809.251 156.315.464 58.179.492 54.839.914
Finansman Giderleri
-38.289 -35.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 21 1,16000000 0,99000000 0,36000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.915.464 137.887.441
Dönem Karı (Zararı)
182.770.962 156.315.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.120.235 -18.803.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 87.557 80.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.797.118 1.940.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 14 1.192 148.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.381.894 1.367.262
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -585.968 425.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 -43.604.871 -23.803.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.400.039 2.978.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.536.771 -589.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.866.148 -4.172.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.644.641 -1.508.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-846.705 -52.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
215.543 -208.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
538.239 1.743.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.413.371 2.538.535
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.087.178 1.070.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.113.956 136.922.693
Alınan Faiz
18 1.919.568 964.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -70.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.047.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.644.779 1.656.927
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -527.429 -20.329.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.546 -18.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -322.033 -2.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.513 -16.183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -739.322 -2.164.883
Alınan Temettüler
19 6.599.773 1.331.771
Alınan Faiz
19 41.685.303 22.838.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.376.591 -127.007.747
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.224.911 -13.719.533
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.224.911 -13.719.533
Ödenen Temettüler
-150.151.680 -113.288.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.183.652 12.536.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.183.652 12.536.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.022.785 205.402.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.206.437 217.939.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 289.206.437 271.022.785
Ticari Alacaklar
14.624.072 10.171.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.624.072 10.171.956
Diğer Alacaklar
5.352.207 2.260.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.352.207 2.260.801
Stoklar
8 999.405 152.700
Peşin Ödenmiş Giderler
9 194.503 458.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
915
Diğer Dönen Varlıklar
259.252
ARA TOPLAM
310.636.791 284.066.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.636.791 284.066.905
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 25.522.282 22.594.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.802.458.862 1.801.719.540
Maddi Duran Varlıklar
11 832.806 589.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.054 28.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 71.054 28.625
Peşin Ödenmiş Giderler
9 168.900 120.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.829.053.904 1.825.052.508
TOPLAM VARLIKLAR
2.139.690.695 2.109.119.413
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.803
Ticari Borçlar
5.047.124 4.508.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.047.124 4.508.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 587.287 114.838
Diğer Borçlar
6.095.431 2.160.139
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.092.867 870.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.002.564 1.289.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.631.534 6.718.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.631.534 6.718.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.904.355 9.516.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.674 5.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.892.681 9.510.787
ARA TOPLAM
28.265.731 23.026.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.641.725 3.703.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.907.456 26.730.545
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.105.783.239 2.082.388.868
Ödenmiş Sermaye
15.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15.b -25.492.186 -16.267.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.c 115.427.085 81.573.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.797.378 1.580.083.538
Net Dönem Karı veya Zararı
182.770.962 275.718.990
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.105.783.239 2.082.388.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.139.690.695 2.109.119.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değe 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673
Transferler
23.383.613 166.580.833 -189.964.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.315.464 156.315.464
Sermaye Arttırımı
53.760.000 -848.181 -52.911.819
Kar Payları
-113.288.214 -113.288.214
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.719.533 -13.719.533
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -15.535.394 77.143.613 1.584.640.707 156.315.464 1.963.844.390 1.963.844.390
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868
Transferler
33.853.470 241.865.520 -275.718.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.770.962 182.770.962
Kar Payları
-150.151.680 -150.151.680
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.224.911 -9.224.911
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 182.770.962 2.105.783.239 2.105.783.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.770.962 156.315.464 58.144.124 54.839.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796444
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