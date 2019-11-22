***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.ISIN Kodu TRY24GP00038Fonun İhraç Edilme Tarihi 15.03.2018Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un faaliyet süresi,tasfiye dönemi hariç,ilk pay satışı tarihinde başlamak üzere 4 yıldır.Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç 2 yıl içinde tasfiye işlemleri tamamlanarak Fon sona erer.Fonun Tasfiye Tarihi 15.03.2024Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olup,bu amaçla arsalar,binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.Fon portföyünün yönetiminde,satıcıları açısından satışı aciliyet arz eden gayrimenkullerin emsallerine göre daha uygun fiyatlarla satın alınması ve bunların piyasa koşulları oluştuğunda daha yüksek bir fiyattan satılması stratejisi izlenecektir.Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte,Fon gayrimenkulleri elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir.Fon,üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Fon tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Fon'un menfaatine olması durumunda,satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi ve gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir.Fon malvarlığı,Tebliğ'in 23.maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilir.Alım talimatları her ayın 4 ile 14.(dahil)işgünlerinde verilebilir.Verilen talimatlar,talimatın verilmesinden önceki ay sonu itibariyle hesaplanıp ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilmiş olan pay fiyatı üzerinden,talimatın verildiği gün veya ertesi işgünü yerine getirilir.1 Ocak-30 Haziran günleri arasında verilen satım talimatları 30 Haziran gününü takip eden 12'inci iş günü yerine getirilir.1 Temmuz-31 Aralık günleri arasında verilen satım talimatları 31 Aralık gününü takip eden 3.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,31 Aralık gününü takip eden 12'inci işgünü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,166666 2 0 3 Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün Fon'a gelir kaydedilir.Tasfiye döneminde ve Fon süresinin sonunda gerçekleşen pay iadesinde komisyon alınmaz. 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YENİAYFevzi ZAKİROĞLUAbdullah MERİÇİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdürü 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.comNurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800128BIST