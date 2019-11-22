***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.11.2019 16:20
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRY24GP00038
Fonun İhraç Edilme Tarihi 15.03.2018
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un faaliyet süresi,tasfiye dönemi hariç,ilk pay satışı tarihinde başlamak üzere 4 yıldır.Tasfiye döneminin başlamasından itibaren en geç 2 yıl içinde tasfiye işlemleri tamamlanarak Fon sona erer.
Fonun Tasfiye Tarihi 15.03.2024
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olup,bu amaçla arsalar,binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.Fon portföyünün yönetiminde,satıcıları açısından satışı aciliyet arz eden gayrimenkullerin emsallerine göre daha uygun fiyatlarla satın alınması ve bunların piyasa koşulları oluştuğunda daha yüksek bir fiyattan satılması stratejisi izlenecektir.Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte,Fon gayrimenkulleri elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir.Fon,üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Fon tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Fon'un menfaatine olması durumunda,satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi ve gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir.Fon malvarlığı,Tebliğ'in 23.maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilir.Alım talimatları her ayın 4 ile 14.(dahil)işgünlerinde verilebilir.Verilen talimatlar,talimatın verilmesinden önceki ay sonu itibariyle hesaplanıp ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilmiş olan pay fiyatı üzerinden,talimatın verildiği gün veya ertesi işgünü yerine getirilir.1 Ocak-30 Haziran günleri arasında verilen satım talimatları 30 Haziran gününü takip eden 12'inci iş günü yerine getirilir.1 Temmuz-31 Aralık günleri arasında verilen satım talimatları 31 Aralık gününü takip eden 3.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,31 Aralık gününü takip eden 12'inci işgünü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,166666 2 0 3 Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün Fon'a gelir kaydedilir.Tasfiye döneminde ve Fon süresinin sonunda gerçekleşen pay iadesinde komisyon alınmaz. 20
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah MERİÇ
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdürü 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.com
Nurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800128
BIST