***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2019 10:18
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790651
BIST
13:23104.751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.287,24
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:235,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0461
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:236,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:23277,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,54
|Açılış
|: 277,26
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10