***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2019 11:28
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797141
BIST
14:33102.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.618,98
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:335,7428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0065
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:336,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:33273,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -1,80
|Açılış
|: 273,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,21
|8.455.655
|% 13,29
|
|KLNMA
|64,35
|95.987.399
|% 12,89
|
|TGSAS
|3,47
|18.685.691
|% 9,46
|
|SMART
|2,84
|46.905.508
|% 8,40
|
|KLMSN
|16,10
|42.179.275
|% -10,56
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,80
|13.881.484
|% -8,40
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|GARAN
|9,68
|270.725.856
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|ASELS
|18,82
|166.895.947
|% 1,13
|
|THYAO
|12,34
|1.171.039.560
|% 3,35
|
|PETKM
|3,64
|340.575.522
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,31
|196.996.624
|% 1,76
|
|YYAPI
|0,46
|33.852.715
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|99.089.649
|% -10,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3594
|7,3963
|% -0,14
|
|Frank
|5,7659
|5,8006
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-9,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-11,49
|
|Yarım
|874
|896
|-5,56
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,85
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2212, 89 artarak (% 1.77 ) 127, 064
-
14:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, THYAO, KRDMD
-
14:45XU100
Endeks 102, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 4, 911.00 milyon TL de
-
14:45BOSSA
Yüzde 5.41 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 485, 643 adet işlem
-
14:42MEMSA
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.18 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 463 adet işlem