***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin olağanüstü genel kurul 2.toplantısı 28.01.2020 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.01.2020Genel Kurul Tarihi 28.01.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi3 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması4 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,7 - . Gündemin 8. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, Not: Devamı ekli gündem metni içinde pdf dosyada yeralmaktadır.8 - . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımının pay sahiplerinin onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Gündemin 8. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 8 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilerek konunun değerlendirilmesi ve değerlendirme neticesinde gerekli kararların alınması11 - Dilek ve Temenniler12 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YGYO Olağanüstü genel kurul gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 YGYO Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 YGYO 2.Olağanüstü Genel Kurul Gündem İlanı.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.01.2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI:Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30.12.2019 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 28.01.2020 Salı günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.01.2020 tarih ve 51734748 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.01.2020 tarihli 9988 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilgyo.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 1.200.000 adet payın asaleten 34.176.618,66 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 35.376.618,66 TL karşılığı 35.376.618,66 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin: ilk toplantının 30.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önergenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.MADDE 2) Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.MADDE 3) Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.MADDE 4) Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakere edildi ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.MADDE 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yaşar Altıparmak'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Hamdi Selçuk Tuğrul'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Günay Yavaş'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Hacı Bayram Gökhan'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Resul Kurt'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Metin Başer'in ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Cengiz Dilli'nin ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.MADDE 6) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususundaki teklifi okundu 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 36.700.375 TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.MADDE 7) Gündemin 8. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:a) 8. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,30 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğub) 8. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 8.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu,hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.MADDE 8) Öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, iş bu gündem maddesine konu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 5.000.000 Türk Lirasını aşması halinde işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının olduğu ve bu hususun Gündemin 9.maddesinde Genel Kurulun onayına sunulacağı, üst sınırın aşılması nedeniyle işlemin gerçekleştirilememesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine tekraren sunuldu.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımı pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.MADDE 9) Önemli nitelikteki işlem tanımına Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımı pay sahiplerimiz tarafından oybirliği ile kabul edildiğinden ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olmamıştır.MADDE 10) 2018 hesap dönemi sonunda şirketin Özkaynakları 87.846.467 TL seviyesine gerilemiştir. Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir ifadesi doğrultusunda 2018 yılı dönem içerisinde 55.784.549 TL kur zararının dikkate alınmadığı durumunda şirketin özkaynakları 143.631.016 TL seviyelerine ulaşacaktır. Bu da sermayenin %61 in korunduğu anlamına gelmektedir.Bunun haricinde 2019 yılı içerisinde satışı gerçekleşmiş olan ve bugün Genel Kurul'un onayından geçmiş olan Arifiye Yurt satışının mali tablolara olumlu yansıyacağı özkaynakları artıracağı görülmektedir.Ayrıca ilave olarak 2019 yılı içerisinde imar barışından yararlanılmış olup bazı taşınmazlarımız Gyo portföyüne uygun hale gelmiştir. Gyo Portföyüne uygun hale gelen bağımsız bölümlerin yeni değerleri doğrudan özkaynakları olumlu bir şekilde etkileyecek olup özkaynakları artırıcı bir unsur olarak dikkate alınacaktır.MADDE 11) Dilekler maddesinde söz alan olmadı.MADDE 12) Toplantıya saat 14.45'de son verildi.İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 28.01.2020 saat 14.47Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru KatipFeyyaz Bal Yaşar Altıparmak Ersin Bengül Aslı Çağlayan PekiyiHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YGYO O.ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 28.01.2020.pdf - TutanakEK: 2 YGYO O.ÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN ÇETVELİ 28.01.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Toplantısı 28.01.2020 tarihinde saat 14.00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.yesilgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilgyo.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim KuruluYeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 