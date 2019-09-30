***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
30.09.2019 16:07
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parsel 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
30.112 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
Kdv Hariç 111.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
174,85%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
47,21%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,76%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
50,60%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,20%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2751,87%
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
59.639.600
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
0,30
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31/12/2018 - 2018_169
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
51.360.400
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bugün toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır
1.) Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımına,
2.)Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre
a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 4,76
b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 174,85
c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %2.752
olup,
Yapılacak işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşması sebebiyle
1-Söz konusu satış işleminin Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) 7/1 maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasına, "Önemli nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9.maddesi kapsamında söz konusu satış işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının Kamuyu Aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgilendirilmelerine,
2-"Ayrılma Hakkı'nın" kullanılmasında Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlığını taşıyan 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu satış işleminin ilk defa bu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması" alınarak hesaplanan 0,30 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklif fiyatına ve pay alım teklif sürecine genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesine,
Bu doğrultuda,
a. Söz konusu önemli nitelikteki işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, Genel Kurul Gündeminde ayrılma bedeli ve ayrılma hakkı kullanım süreci ile ilgili bilgilere Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca yer verilmesine,
b. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkı" kullanımları sonucunca Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak 5.000.000TL "üst sınır" getirilmesine ve toplam maliyetin 5.000.000 TL'sını aşması halinde Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesine, işlemden vazgeçilmesine,
c. Söz konusu sınırlama ile ilgili bilgilerin genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
d. Yukarıda konu edilen sınır aşıldığı takdirde ve/veya mevzuat uyarınca şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan alım işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
3-Sermaye Piyasası Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli iş ve işlemlerin ifası, ayrılma hakkının kullandırılması ile ilgili olarak aracı kuruluşun seçimi ve görevlendirilmesi hususlarında Yaşar Altıparmak ve Cengiz Dilli'nin yetkili ve görevli kılınmasına,
Bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında, derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789215
BIST