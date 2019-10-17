***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi14.11.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi03.12.2018Davanın KonusuKambiyo senetlerine mahsus takipten dolan iflas davasıKarşı Taraf(lar)Kadir BuzDavanın Tutarı4.502.544,57Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,21İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1089Davanın Duruşma Tarihi17.10.2019Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBir etkisi yoktur.Açıklamalar17.10.2019 tarihinde yapılan duruşmada, davacının davadan feragat etmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793742BIST