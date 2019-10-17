***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
17.10.2019 16:09
***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
14.11.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
03.12.2018
Davanın Konusu
Kambiyo senetlerine mahsus takipten dolan iflas davası
Karşı Taraf(lar)
Kadir Buz
Davanın Tutarı
4.502.544,57
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,21
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1089
Davanın Duruşma Tarihi
17.10.2019
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bir etkisi yoktur.
Açıklamalar
17.10.2019 tarihinde yapılan duruşmada, davacının davadan feragat etmesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793742
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