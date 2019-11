***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Buna takiben, 12 Kasım 2019 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 20 Türk finansal kuruluşunun derecelendirme not görünümlerini revize etmiştir. Bu doğrultuda derecelendirme kuruluşu Yapı ve Kredi Bankası'nın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, ilgili not görünümlerini Durağan olarak revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798509BIST