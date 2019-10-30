***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.10.2019 11:22
***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono ve/veya Tahvil 15.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 25.12.2018 25.12.2019 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 1.000.000.000,00 EUR Yurtdışı 08.11.2018 08.11.2019 Yurtdışı Satış
Tahvil /Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Tahvil 7.000.000.000,00 USD Yurtdışı 04.04.2019 04.04.2020 Yurtdışı Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 3.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye Benzeri Boçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.12.2018 20.12.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795310
BIST
14:3299.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -362,89
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.495
En Düşük
98.504
14:325,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:326,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:32275,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,59
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|KLMSN
|13,25
|41.373.565
|% 13,15
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,73
|25.073.619
|% 10,98
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,92
|6.231.258
|% -6,93
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|FENER
|16,09
|263.396.693
|% 13,71
|
|AKBNK
|7,03
|195.620.669
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|456.630.268
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.346.287
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|49.927.402
|% -1,64
|
|THYAO
|11,67
|478.360.041
|% -1,44
|
|GARAN
|9,35
|357.373.827
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3660
|7,4029
|% 0,07
|
|Frank
|5,7540
|5,7886
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|5,96
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,22
|
|Yarım
|878
|901
|2,04
|
|Çeyrek
|441
|450
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,50
|
Seans Raporu
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14:40DENIZ
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 002 adet işlem
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14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -715, 46 kaybederek (% -0.58 ) 122, 566
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14:39XU100
Endeks 99, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 4, 025.00 milyon TL de
-
14:39DZGYO
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 913 adet işlem
-
14:38SNGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 316, 060 adet işlem