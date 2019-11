***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbulİnternet Adresi www.yukselen.comElektronik Posta AdresiE-postainvest@yukselen.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksOsmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul 444 20 50 (0212) 886 48 88Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 33 (0216) 593 32 36Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSebahat Altın Genel Müdür Yardımcısı / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 18.11.2019 0542 342 53 33 s.altin@yukselen.comKamuran Öztürk Muhasebe Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 18.11.2019 0533 254 66 08 invest@yukselen.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek, Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek, Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıl işlem, savunma ve imalat sanayilerinde diğer üretim sektörlerinde inşaat ve taahhüt alanında petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında tıp ve medikal sanayi yatırımlarında hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında diğer toptan ve perakende ticaret kollarında her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak, Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.Şirketin Süresi Süresizdir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYÜKSEL GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.03.1989 İcrada Görevli Değil Göktürkler Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 33.1 Bağımsız Üye DeğilBARIŞ GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 21.13 Bağımsız Üye DeğilBURAK GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 14.08 Bağımsız Üye DeğilFERHAN GÖKTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.03.1989 İcrada Görevli Değil 2.11 Bağımsız Üye DeğilBERİN GÖKTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.10.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799357BIST