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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul (0212) 886 15 00 (0212) 886 48 88
Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 33 (0216) 593 32 36
Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Alican Sancak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 09.12.2019 (0212) 886 15 00 - 250 a.sancak@yukselen.com Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206043/ 302570/ 600805/ 701083
Kamuran Öztürk Muhasebe Şefi / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 18.11.2019 (0212) 886 15 00 - 251 invest@yukselen.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 16775000 TRY 38,73 A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 26535000 TRY 61,27 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802694


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 6,90 246.521.297 % 20,00  
PAPIL 6,33 52.065.067 % 19,89  
ASLAN 45,26 65.703.773 % 19,67  
RYGYO 3,50 22.447.128 % 14,38  
CEMAS 1,60 275.495.891 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6163 7,6545 % 0,46  
Frank 5,8531 5,8884 % 0,53  
Riyal 1,5446 1,5524 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.460 -0,61  
Altın Gr. 273 273 0,92  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,60 16,62 0,03  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 0,02  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,20  
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