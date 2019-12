***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksOsmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul (0212) 886 15 00 (0212) 886 48 88Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 33 (0216) 593 32 36Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAlican Sancak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 09.12.2019 (0212) 886 15 00 - 250 a.sancak@yukselen.com Sermaye Piyasaları İleri Düzey Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206043/ 302570/ 600805/ 701083Kamuran Öztürk Muhasebe Şefi / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 18.11.2019 (0212) 886 15 00 - 251 invest@yukselen.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 16775000 TRY 38,73 A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 26535000 TRY 61,27 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802694BIST