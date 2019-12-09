***YKYAT* *YKR* *KARSN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***YKYAT******YKR******KARSN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KARSN]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açının TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarKarsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 600.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 300.000.000 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 05.12.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.362.918 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kalan 0,197 lot altı tutar Kıraça Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıEYÜP TOPYÜREK 100.000 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHAYDAR AKÇAYOĞLU 100.000 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaKEMAL DEMİR 1.000.000 % 73,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802524BIST