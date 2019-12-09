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***YKYAT* *YKR* *KARSN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

09.12.2019 11:39
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***YKYAT******YKR******KARSN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 600.000.000 TL'den 900.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 300.000.000 TL sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 05.12.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.362.918 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kalan 0,197 lot altı tutar Kıraça Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
EYÜP TOPYÜREK 100.000 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HAYDAR AKÇAYOĞLU 100.000 % 7,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
KEMAL DEMİR 1.000.000 % 73,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802524


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DURDO 13,51 5.788.099 % 14,98  
CEMAS 1,57 107.375.379 % 12,14  
GLRYH 2,46 25.194.494 % 11,82  
AFYON 6,36 137.641.313 % 10,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6122 7,6503 % 0,40  
Frank 5,8302 5,8654 % 0,14  
Riyal 1,5415 1,5492 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 2,57  
Altın Gr. 273 273 0,91  
Cumhuriyet 1.809 1.836 7,00  
Tam 1.801 1.846 7,38  
Yarım 870 893 3,57  
Çeyrek 437 446 1,78  
Gümüş.Ons 16,59 16,62 0,02  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 -0,55  
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