***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-30/09/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteDENİZLİ SARAYLAR VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 3. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2019AçıklamalarŞİRKETİMİZ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.01.2019 - 30.09.2019 DÖNEMİNE AİT SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN , SARAYLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EK'İNDE VERİLEN GELİR TABLOSU EK'TE PDF OLARAK SUNULMUŞTUR.BİLGİLERİNİZESAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799221BIST