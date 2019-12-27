***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 16:09
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapılan "yatırım teşvik belgesi başvurusu " ilgili kurum tarafından uygun bulunarak onaylanmış ve 3 yıllığına 25.12.2019 tarihinde 507500 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir
İlgili kurum tarafından düzenlenen 25.12.2019 Tarih ve 507500 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi ekinde 665.716 USD tutarında İthal Makine ve teçhizat listesi bulunmaktadır. Teşvik belgesinde yer alan yatırıma başlama tarihi 23.12.2019 olup, yatırım bitiş tarihi 23.12.2022 olarak belirlenmiştir. Yatırımların tamamı yabancı kaynaklardan karşılanacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için yatırım tutarı üzerinden % 20 yatırıma katkı oranı ve % 55 Kurumlar Vergisi indirimi, Katma Değer Vergisi istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmıştır." Şeklinde olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805575
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|% 14,99
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|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
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|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
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|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
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|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
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|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
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|QNBFB
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|88.382.179
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|SMART
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|205.284.250
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|28.238
|% -9,57
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|EGCYO
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|% -9,52
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|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
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|ISFIN
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|% 0,25
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|THYAO
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|575.805.794
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|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
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|340.523.722
|% 1,05
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|ALBRK
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|1.115.002.254
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|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
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|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
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|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
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|KRDMD
|2,62
|340.139.355
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7696
|7,8086
|% 1,02
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|Frank
|6,0923
|6,1290
|% 1,20
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|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
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|Alış
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|Altın Ons
|1.510
|1.510
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|Altın Gr.
|289
|289
|1,15
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|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
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|Yarım
|923
|946
|5,76
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|Çeyrek
|463
|473
|2,88
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|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
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