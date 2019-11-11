***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2019 09:05
***YUNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dilek Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797870
BIST
16:21103.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 481,67
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
16:215,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,7710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:216,3740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:21271,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,96
|Açılış
|: 271,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KLNMA
|46,38
|4.367.656
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,74
|3.056.140
|% -7,88
|
|MNDRS
|0,85
|32.301.532
|% -7,61
|
|FONET
|3,15
|14.049.652
|% -6,80
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|ASELS
|18,82
|309.412.171
|% -0,48
|
|GARAN
|9,86
|267.675.406
|% 0,72
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|PETKM
|3,70
|345.324.090
|% -0,80
|
|THYAO
|13,01
|1.141.615.215
|% 1,64
|
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|
|KRDMD
|2,30
|137.338.933
|% -0,43
|
|HALKB
|5,82
|245.675.868
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4060
|7,4432
|% 0,82
|
|Frank
|5,7821
|5,8170
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5338
|1,5415
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|3,15
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|4,79
|
|Yarım
|868
|890
|2,32
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|62,11
|62,11
|-0,40
|