***YUNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***YUNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [YUNSA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2019, 08.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/08/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlanmasıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi29.160.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.11.2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı16.878.507Beher Pay Fiyatı4,1152Toplam Tutar69.458.876,54 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)57,88Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0133İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,2287Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı17.001.725,89 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıSürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/08/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satış işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.Şirketimiz portföyünde yer alan %57,88 oranındaki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri 69.458.876,54 TL bedel ile satılmış, satış bedeli 26.11.2019 tarihinde tahsil edilmiştir.Söz konusu hisselerin satışı sonrasında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800476BIST