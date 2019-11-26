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***YUNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

26.11.2019 16:26
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2019, 08.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/08/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlanması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
29.160.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.11.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
16.878.507
Beher Pay Fiyatı
4,1152
Toplam Tutar
69.458.876,54 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
57,88
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0133
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,2287
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
17.001.725,89 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/08/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satış işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Şirketimiz portföyünde yer alan %57,88 oranındaki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri 69.458.876,54 TL bedel ile satılmış, satış bedeli 26.11.2019 tarihinde tahsil edilmiştir.
Söz konusu hisselerin satışı sonrasında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800476


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 12,02 169.193.153 % 19,96  
INTEM 8,85 11.772.802 % 19,92  
MTRYO 2,69 3.334.627 % 14,96  
ERSU 2,04 27.032.067 % 14,61  
ADEL 17,25 29.991.783 % 14,24  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3695 7,4065 % -0,20  
Frank 5,7425 5,7771 % 0,15  
Riyal 1,5288 1,5364 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.454 1.454 -0,65  
Altın Gr. 269 269 0,52  
Cumhuriyet 1.784 1.811 -2,00  
Tam 1.778 1.823 -0,71  
Yarım 860 882 -0,34  
Çeyrek 431 441 -0,17  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,83 62,83 0,21  
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