***YUNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 09:10
***YUNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzde yer alan Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışına ilişkin kapanış işlemleri 26 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797412
BIST
11:40103.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -203,47
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:405,7560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:406,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:40272,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,99
|Açılış
|: 272,35
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,47
|1.870.528
|% 13,49
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|IZMDC
|4,01
|15.217.044
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,44
|1.570.647
|% 6,80
|
|VERUS
|15,65
|20.649.527
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,71
|7.956.824
|% -8,80
|
|GEDZA
|5,40
|1.884.731
|% -8,78
|
|TIRE
|1,83
|22.354.980
|% -6,63
|
|CMENT
|12,55
|1.738.387
|% -4,64
|
|THYAO
|12,82
|878.378.203
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|ASELS
|19,06
|242.895.428
|% 0,63
|
|GARAN
|9,80
|169.129.921
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|152.871.206
|% -0,27
|
|THYAO
|12,82
|878.378.203
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|123.117.641
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,88
|253.092.131
|% 9,42
|
|PETKM
|3,66
|152.871.206
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.501.672
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3543
|7,3912
|% 0,16
|
|Frank
|5,7565
|5,7912
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|2,36
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|-0,48
|