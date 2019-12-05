***YUNSA* *SAHOL* *ZRY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 17:16
***YUNSA******SAHOL******ZRY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA, SAHOL, ZRY
Açıklamalar Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802062
BIST
17:58108.850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.148,23
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:585,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:586,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:58273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|242.031.889
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.725.754
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.786.914
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.492.055
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.523.244
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|1.945.511
|% -8,10
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.006.140.552
|% 4,01
|
|THYAO
|13,81
|950.810.380
|% 0,36
|
|GARAN
|10,34
|338.404.970
|% 1,37
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|YKSLN
|6,75
|313.535.318
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,48
|281.390.266
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|205.280.233
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|36.197.614
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,41
|191.921.563
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5456
|7,5835
|% 0,44
|
|Frank
|5,7924
|5,8273
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,29
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,84
|