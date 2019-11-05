***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 326.183.257 263.350.059 104.194.434 94.829.345Satışların Maliyeti24 -272.880.673 -188.888.690 -91.239.821 -69.388.120TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.302.584 74.461.369 12.954.613 25.441.225BRÜT KAR (ZARAR)53.302.584 74.461.369 12.954.613 25.441.225Genel Yönetim Giderleri26 -7.675.293 -7.445.137 -2.340.556 -2.563.942Pazarlama Giderleri26 -34.049.908 -25.637.529 -12.194.560 -9.505.592Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.619.318 -1.569.301 -252.596 -349.662Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 19.253.483 42.606.559 6.735.273 29.336.762Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -17.250.740 -33.840.145 -6.173.119 -29.282.547ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.960.808 48.575.816 -1.270.945 13.076.244Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 158.273 12.128 673 11.111TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri316.826 -3.017.357 148.063 -1.305.117FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.435.907 45.570.587 -1.122.209 11.782.238Finansman Giderleri29 -14.265.490 -23.834.881 -3.767.185 -7.150.707SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.829.583 21.735.706 -4.889.394 4.631.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 2.801.037 -2.702.409 86.348 -192.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.801.037 -2.702.409 86.348 -192.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275DÖNEM KARI (ZARARI)971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.436.328 21.731.679Dönem Karı (Zararı)32 971.454 19.033.297Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.143.503 59.438.754Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 9.295.216 9.223.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler478.946 529.345Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 478.946 529.345Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.534.150 8.204.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 7.887.759 3.298.094Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 -353.609 4.906.135Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.673.790 7.748.108Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -74.684 -31.537Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 10.748.474 7.779.645Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.519.612 17.149.861Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 13.400.950Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 13.400.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.801.037 2.702.408Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler927.341 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-158.273 -12.128Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -158.273 -12.128Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.326.242 492.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.140.222 -55.634.630Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.745.255 -45.249.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.369.022 -1.894.071Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.414.454 -33.410.598Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)670.244 -2.174.772Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.586.025 38.179.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.411.769 1.171.724Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.720.471 1.144.100Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -13.400.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.974.735 22.837.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -2.228.127 -1.674.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -153.944 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 843.664 568.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.560.954 -9.836.856Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri642.444 52.495Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri642.444 52.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.526.477 -9.889.351Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.574.777 -4.714.596Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,2 -6.951.700 -5.174.755Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.444.987 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.439 14.207.153Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri474.114.628 450.158.722Kredilerden Nakit Girişleri18 471.819.816 450.158.722Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri18 2.294.812 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-454.845.521 -428.244.115Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -454.845.521 -428.244.115Ödenen Temettüler-5.832.000 0Ödenen Faiz18 -13.702.546 -7.707.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.731.843 26.101.976Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-754.954 -1.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.976.889 26.100.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.582.037 10.897.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.558.926 36.998.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 47.558.926 16.582.037Finansal Yatırımlar6 0 25.451.458Ticari Alacaklar8 102.688.490 97.929.433İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 102.588.038 12.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar100.452 97.916.646Diğer Alacaklar9 2.722.015 1.817.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.722.015 1.817.378Stoklar10 132.327.002 90.268.587Peşin Ödenmiş Giderler12 1.709.902 2.964.348Diğer Dönen Varlıklar22 13.348.475 9.633.770İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 13.348.475 9.633.770ARA TOPLAM300.354.810 244.647.011TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR300.354.810 244.647.011DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 44.212.386 47.272.899Kullanım Hakkı Varlıkları15 776.703 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 21.011.669 18.571.602Peşin Ödenmiş Giderler12 593.095 8.893İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 593.095 8.893Ertelenmiş Vergi Varlığı31 15.043.342 12.272.278TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.637.195 78.125.672TOPLAM VARLIKLAR381.992.005 322.772.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 148.224.140 128.257.002İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar148.224.140 128.257.002Banka Kredileri18 145.249.944 128.257.002Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 679.384 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 2.294.812Ticari Borçlar8 109.483.424 75.897.399İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 211.152 287.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar109.272.272 75.609.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 9.031.668 4.819.899Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.318.308 1.346.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.318.308 1.346.070Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.059.531 4.927.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.446.135 4.277.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 613.396 650.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.451.715 1.014.448İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.451.715 1.014.448ARA TOPLAM276.568.786 216.262.549TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276.568.786 216.262.549UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 163.340 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 163.340 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar163.340 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 19.653.572 16.112.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 19.653.572 16.112.388TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.816.912 16.112.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERı Gelirler (Giderler)23 -3.870.021 -3.989.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 1.931.085 1.981.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 26.662.966 21.978.549Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 -17.577.017Net Dönem Karı veya Zararı32 971.454 28.093.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.606.307 90.397.746TOPLAM KAYNAKLAR381.992.005 322.772.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737Transferler14.848.822 -14.848.822Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 19.033.297 11.013.425 11.013.425Dönem Karı (Zararı)19.033.297 19.033.297 19.033.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-331.088 -331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 -9.357.246 -9.357.246Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.040.017 -3.040.017 2.630.716 -6.519.189 -6.519.189 -6.519.189 21.978.549 -17.577.017 19.033.297 76.417.162 76.417.162Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Transferler4.684.417 17.577.017 -22.261.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)119.892 119.892 -50.785 -50.785 971.454 1.040.561 1.040.561Dönem Karı (Zararı)971.454 971.454 971.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)119.892 119.892 -50.785Sermaye Arttırımı-50.785Kar Payları1 -5.832.000Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.870.021 -3.870.021 1.931.085 1.931.085 26.662.966 0 971.454 85.606.307 85.606.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)971.454 19.033.297 -4.803.046 4.439.275DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar119.892 -331.088 168.254 20.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 149.865 -413.860 210.318 25.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.973 82.772 -42.064 -5.016Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -29.973 82.772 -42.064 -5.016Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-50.785 -7.688.784 -386.022 -2.588.119Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -11.905.506 0 -4.604.691Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -11.905.506 0 -4.604.691Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -50.785 1.668.462 -386.022 1.003.540Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-50.785 1.668.462 -386.022 1.003.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.548.260 0 1.013.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 2.548.260 0 1.013.032DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.107 -8.019.872 -217.768 -2.568.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.040.561 11.013.425 -5.020.814 1.871.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.040.561 11.013.425 -5.020.814 1.871.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796708BIST