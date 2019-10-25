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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2019 18:52
GÜNCEL HABERLER

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.10.2019
Genel Kurul Tarihi 26.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.10.2019 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 26 Kasım 2019 günü, saat 14.00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana III Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795002


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Yarım 892 915 5,01  
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