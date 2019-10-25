***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.10.2019Genel Kurul Tarihi 26.11.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.10.2019 tarihli toplantısında,Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 26 Kasım 2019 günü, saat 14.00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana III Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795002BIST