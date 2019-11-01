***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.10.2019Genel Kurul Tarihi 26.11.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 26 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796178BIST