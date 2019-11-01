***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.11.2019 17:54
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.10.2019
Genel Kurul Tarihi 26.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 26 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796178
BIST